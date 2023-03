Sports de glisse aux Ménuires, et formations au Domaine de Reinach

Samedi 25 mars, journée portes ouvertes au Domaine de Reinach à La Motte Servolex de 9h à 17h pour en savoir plus sur les formations concernant l'agriculture, les forêts, le paysage et le ski . C'est aussi la fête du ski et de la glisse aux Ménuires avec la 1ere édition de "Complètement à la masse".

Sports de glisse aux Ménuires, et formations agricoles au Domaine de Reinach - montage

Complètement à la masse aux Ménuires Des courses de ski, des animations, et beaucoup de bonne humeur. Plus d'infos sur l'événement ICI Complètement à la masse aux Ménuires - Complètement à la masse aux Ménuires Le domaine de Reinach à La Motte Servolex Reinach, c'est un CFPPA, centre de formation, un lycée d’enseignement général et technologique (LEGTA) et des plateaux techniques. Plus d'infos sur le domaine Reinach ICI