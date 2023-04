Côté Italie, la chanteuse et comédienne Angela Amico vous propose un voyage en toute intimité vendredi 7 avril à Aix les Bains. Et à cheval entre l'Italie et la France, l'auteur compositeur interprète Thomas Caruso Aragona distille avec bonne humeur "Un garçon français".

Un parfum d'Italie enchanté avec Angela Amico et Thomas Caruso Aragona - montage

Angela Amico La chanteuse et comédienne Angela Amico vous invite à du théâtre chanté avec "En toute intimité, Voyage en Italie" vendredi 7 avril au Théâtre du casino Grand cercle à Aix les Bains. Plus d'infos sur Angela Amico ICI Thomas Caruso Aragona Thomas de la Comédie des Alpes, a sorti son nouveau single. Un bonheur ! Plus d'infos sur Thomas Caruso Aragona ICI