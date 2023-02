Yaël Poncet auteur "Vénus dans tous ses états" et festival Tibétain Losar 2150 aux Houches

Les 40 ans de la disparition de Louis De Funès, et danse sportive avec le Trophée du Bugey le 28 janvier

On rend hommage à l'artiste de génie qu'était Louis de Funès, disparu il y a 40 ans. Et on danse avec le Trophée du Bugey. Aujourd'hui, c'est sportif et artistique, vif et tendre. Un grand écart générationnel qui n'a pas pris une ride.