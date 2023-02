La librairie Au brouillon de culture à Caen.

Valérie Barbe, nous conseille la lecture du livre: "La mécano de la Jamais Contente" de Jérôme Hallier aux éditions Flammarion.

RÉSUMÉ

"Le siècle se terminait lentement, et l'on pensait déjà au suivant, tout en préparant la grande Exposition universelle de Paris qui devait lancer avec faste les années 1900. Cependant, des impatients refusèrent que leur époque connaisse une fin tranquille et décidèrent de l'achever à folle allure. Ils partageaient la même passion : la locomotion nouvelle. Et la même obsession : la vitesse." Paris, automne 1898. Une jeune mécanicienne de génie prend part à la confrontation entre Camille Jenatzy et le comte de Chasseloup-Laubat, pionniers de la course automobile. À partir d'une histoire vraie, Jérôme Hallier brosse une fresque sur le tournant du siècle où l'amour se mêle aux rivalités et la passion s'accorde avec l'intuition de la modernité

