La librairie Euréka Street à Caen.

Benjamin Raymond, nous conseille: Gideon la neuvième de Tamsyn Muir.

Gideon la neuvième, un roman de science fantasy de l'écrivaine néo-zélandaise Tamsyn Muir, aux éditions Acte Sud.

Résumé :

Élevée par une flopée malveillante de nonnes sclérosées, de serviteurs antédiluviens et de squelettes, Gideon est fin prête à laisser derrière elle une vie de servitude et la perspective d'un au-delà sous forme de cadavre réanimé. Elle embarque donc son épée, ses bottes et ses revues pornos, et prépare son évasion. Mais son ennemie d'enfance ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service.

Harrowhark Nonagesimus, Respectable Fille de la Neuvième Maison et magicienne osséo surdouée répond en effet à l'appel de l'Empereur. Celui-ci a convié les héritiers et héritières de chacune de ses loyales Maisons à prendre part à un concours impitoyable mettant à l'épreuve leurs compétences et leur intelligence. Si Harrowhark réussit, elle deviendra une servante immortelle et tout-puissante de la Résurrection. Mais nulle nécromancienne ne saurait accéder au rang de Lycteure sans sa cavalière. Sans l'épée de Gideon, Harrow échouera et ce sera la fin de la Neuvième Maison.

Enlevé, piquant et follement original, ce premier roman de Tamsyn Muir ouvre en fanfare la tétralogie du Tombeau scellé. Mettant en scène une constellation de nécromanciens en tout genre sur fond de combats à l'épée et d'intrigues funestes, Gideon la Neuvième, récompensé par le Locus Award 2020 du meilleur premier roman, est une haletante épopée de science fantasy.

