le conseil lecture des libraires de la région, aujourd'hui, Lucie Villy, de la Librairie L'oiseau Lyre à Sées nous conseille le roman Graphique de Jean-Marc Rochette : "La Dernière Reine" aux éditions Casterman.

Gueule cassée de 14, Édouard Roux trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En échange, Édouard lui fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tué quand il était enfant.

La librairie L'oiseau Lyre 8 Rue de la République, 61500 Sées

Téléphone : 02 33 29 74 33