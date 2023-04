La librairie Le Goût des Mots à Mortagne au Perche.

Frédérique Franco nous conseille le livre: Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin.

Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin, aux éditions de la Martinière.

On a tous chez soi une vieille boîte à chaussures remplie de nos lettres des années lycée.

Imaginez que vous ouvriez cette boîte.

Imaginez que vous n'ayez aucun souvenir des amis qui vous ont écrit, ni de votre premier amour.

Un trou noir.

Imaginez qu'une des lettres qui vous était adressée se finisse par ces mots : "Florence dit que tu es un monstre, qu'elle t'a vue faire, elle jure qu'elle a entendu les cris. Je ne veux pas la croire."

Partiriez-vous, comme Alice, près de trente ans plus tard, à la recherche de votre mémoire blessée ? Même au prix de tout ce que vous avez de plus cher ?

Un roman remarquable de maîtrise et d'acuité sur les secrets de famille et leur impact sur nos vies. À la façon d'une Ruth Rendell française, Vanessa Caffin déploie une intrigue virtuose et haletante.

