Pierre Lenganey de la librairie Le Passage à Alençon nous conseille le livre: " Je serai jamais morte" de Fabien Drouet.

Je serai jamais morte de Fabien Drouet. ED. Les Lisières.

Résumé : Fabié vit avec sa grand-mère, un chat, une télé, un fils, des livres et tout un tas de morts et de vivants.

Je serai jamais morte nous ouvre la porte de cette cohabitation insolite où quotidien et souvenirs, dialogue et prose se mêlent pour offrir une saga familiale des plus vivantes

Le Passage

8 Rue du Bercail, 61000 Alençon

02 33 80 66 40