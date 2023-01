La librairie Le Passage à Alençon.

Le Voyage de Pistil de Marco Paschetta, Bande dessinée jeunesse.

Le voyage de Pistil, de Marco Paschetta. Ed. Motus

PISTIL vit depuis toujours dans la forêt, où il partage son temps entre siestes et festins de pommes. Mais un matin, il constate que l’eau d’un ruisseau a débordé et a tout inondé. Au même moment, il fait la rencontre de Croissant, un petit poisson jaune aventureux, qui lui propose de le suivre dans un voyage au-delà de ce qu’il connait. C’est le début d’une amitié et d’une grande aventure à la découverte du monde, des lois de la nature et de sa beauté fragile, trop souvent menacée par les êtres humains.

