Ce mardi 24 mai, on célèbre la journée mondiale du bricolage. On en parle ensemble ce matin dans les Mots d’Oc : comment dit-on le bricoler en occitan ?

Disètz bricolar. Les activités de bricolage sont pratiquées par plus de trois Français sur quatre et, quand on les interroge, ils vous avouent en grande majorité que, pour eux, il s’agit avant tout d'un loisir / es mai que mai un léser. Un léser en lenga nòstra, c’est un loisir. Mas vertat que las causas cambièron dempuèi la crisi sanitària e tanben la crisi economica / mais c’est vrai que les choses ont changé depuis la crise sanitaire et la crise économique. En bricolant, vous pouvez faire d’estalvis.

Question brave mond : que son los estalvis ?

Responsa, los estalvis, ce sont les économies. Avètz lo vèrb estalviar, estalviar, c’est économiser. Bien-entendu, il y a plusieurs façons de bricoler. En occitan, bricoler dans le sens de réparer, se dit adobar, voire parfois adobassar. Adobassar, c’est bricoler, mais bricoler grossièrement. D’ailleurs, certains emploient aussi le verbe petaçar. Petaçar, qui au sens propre, signifie rapiécer. Mais le verbe petaçar peut aussi s’utiliser dans le sens de bricoler, réparer tant bien que mal. Que volètz pauròts, fasèm coma podèm dins la vida / dans la vie, on fait comme on peut.

Il y aussi les bricoleurs du dimanche …

Et dans ce cas-là, vous pouvez employer le verbe bricolejar. Bricolejar, c’est bricoler un peu, de temps en temps. Cal dire tanben que cal aver lo biais / il faut dire qu’il faut avoir lo biais. Avoir lo biais / aver lo biais, c’est être très adroit. Aver lo biais, c’est avoir un certain savoir-faire... Bricoler une mécanique se dit maniclar. E puèi avètz lo vèrbe artistelhar. Artistelhar, c’est bricoler joliment, justement comme un artiste.