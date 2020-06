Bruguières (31)

On est à présent à une quinzaine de kilomètres au nord de Toulouse, pour vous qui roulez peut-être en ce moment sur l’A62, on est précisément entre Lespinasse et Cépet. Soyez les bienvenus à Bruguières …

Bruguières, une fois encore, un toponyme d’origine occitane prononcé Bruguièras en lenga nòstra. Alavetz brave mond, una questioneta per vosautres que nos escotatz uèi matin : bruguièras, que vòl dire ? Ce sont les bruyères. Probable qu’aquelas bruguièras devián florir pels costalats a aquel endreit autrescòps / bruyères qui jadis devaient très certainement fleurir sur les coteaux à cet endroit. D’ailleurs, lorsqu’on s’intéresse à l’étude des noms de communes voisines de Bruguières, on trouve d’autres plantes. C’est le cas par exemple à Castelginest. Castèl, c’est le château mais ginèst, qu’es aquò ? Ginèst, c’est le genêt. Bref, des bruyères à Bruguières, des genêts à Castelginest mais aussi du foin / de fen, a Fenolhet. Sans oublier Lespinasse, là-aussi un toponyme d’origine occitane, l’Espinassa était à l’origine un endroit planté d’épineux (e òc, d’espinas!). Le nom Bruguières existe en Haute-Garonne. Nos auditeurs tarnais de Castres et de Mazamet connaissent également cette commune : La Bruguièra / Labruguière qui signifie ‘‘la bruyère’’, comme Bruguières au nord de Toulouse, mais au pluriel : Bruguièras. Connaissez-vous la signification du mot Bascala ? Bascalar, c’est un verbe et en occitan ça veut dire : rire aux éclats. Le Bascala est une salle de spectacle du nord toulousain. Bascalar noté avec un R final en occitan puisqu’il s’agit d’un verbe à l’in-finitif. Bascalar que podètz dire tanben en lenga nòstra espofidar o espofinar. Alors si bascalar signifie rire aux éclats, il existe un autre endroit où l’on rigole moins à Bruguières : notamment du côté de l’avenue et de l’impasse de Gamouna. Là-aussi, il s’agit d’un nom à consonance occitane. Gamonar signifie grogner, gronder, … bref on ‘‘bascale’’ moins. Mai de 5600 estatjants a Bru-guièras / plus de 5600 habitants à Bruguières. Adieu-siatz à tous les Bruguiérois qui écoutent France Bleu Occitanie sur 91,8.