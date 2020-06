Dictons en occitan sur l’été

E ben disètz l’estiu ! Estiu qu’escrivètz en lenga nòstra E-S-T-I-U. Une saison que nous aimons tous (vous en conviendrez). D’ailleurs, paraît-il : qui parla mal de l’estiu, parla mal de son paire.

Ce qui signifie : qui médit de l’été, dit du mal de son père (entendez, de celui qui le nourrit). Aquesta setmana, aqueste dimècres / cette semaine, ce mercredi, c’est la Saint-Jean. Davant Sant Joan, pluèja benesida, aprèp Sant Joan, pluèja malasida. Traduction : Avant la Saint-Jean, pluie bénite / pluèja benesida, après Saint Jean, pluie maudite / pluèja malasida.

La pluie se dit en occitan la pluèja o la ploja …

Et à ce sujet, écoutez cette expression : en ivèrn pertot plòu, en estiu ont Dieu vòu / en hiver il pleut partout, l’été seulement où Dieu veut. E ara / et maintenant, una question per vosautres que nos escotatz : qu’es aquò un pagés ? E ben un pagés, c’est un paysan, plutôt aisé. Pagés est également un nom de famille d’origine occitane, prononcé Pagès dans sa version francisée. Cossí que siá / quoi qu’il en soit: del bon estiu, lo pagés viu / le paysan vit des récoltes estivales. Ten, puisque on parle de récoltes : l’estiu i a taula mesa pertot / l’été, il y a table mise partout. Voilà un dicton occitan qui doit vous réjouir.

Mais avant de passer à table, il va falloir travailler cet été …

E òc paure mond, car qui ne travaille pas en été, l’hiver ronge ses ongles, ce qui donne en occitan : qui non trabalha l’estiu, l’ivèrn se chuca las onglas (et oui, c’est féminin en occitan, vous dîtes ‘‘une’’ ongle / una ongla). Qui trabalha pas l’estiu, l’ivèrn a sovent talent / qui ne travaille l’été, a souvent faim en hiver. Fin finala, trabalha que trabalharàs / et oui, vous allez encore devoir travailler, avant de profiter des vacances de cet été. Les Mots d’Oc, c’est aussi à tout instant sur France Bleu point fr. Bon diluns e bona setmana a totes !