L’immobilier en occitan

Dans votre séquence en occitan et en français, on vous parle d’immobilier. Vous êtes à la recherche d’un appartement ou d’une maison ? Votre fils ou votre fille va partir étudier à Toulouse en septembre prochain ? Géraud Delbès vous dit tout ce matin dans les Mots d’Oc …

E òc, avètz lo dròlle que partirà far los estudis a Tolosa o a Albi, Fois o Fijac ? Votre enfant partira faire ses études à Toulouse, Albi, Foix ou Figeac ? Avètz encara léser, mas pas tròp ça que la ! / vous avez encore le temps mais pas trop quand-même ! Vous cherchez à louer un appartement ? Louer un bien immobilier (ou un véhicule) se dit en occitan arrendar. Arrendar, c’est donc louer. Attention, en lenga nòstra le verbe logar signifie louer mais s’emploie pour du personnel.

Savez-vous comment on dit un appartement en occitan ?

Responsa : un apartament. Parfois, lorsque vous souhaitez louer un appartement, podètz trobar un ben qu’es moblat / vous pouvez trouver un bien qui est meublé. Podètz arrendar un apartament amb una agéncia immobiliària / vous pouvez louer un appartement en passant par une agence im-mobilière. Son de mai en mai nombroses los estudiants que causisson de collocacions / les étu-diants sont de plus en plus nombreux à choisir des collocations. Alavetz brave mond : cherchez-vous / cercatz un apartament en estanci o en planpè ?

Ten, e qu’es aquò un estanci ?

Un estanci, c'est un étage. L'étage que vous dîtes aussi en occitan lo solèr o lo denaut, lorsque il s'agit d'une maison et qu'il n'y a qu'un seul étage, vous devez donc dire dans ce cas lo denaut. E lo planpè, qu'es aquò ? Lo planpè, c'est le rez-de chaussée. Quand volètz arrendar un apartament, pensatz tanben a la cargas / pensez aux charges locatives lorsque vous voulez louer un appartement. I a tanben la situacion geografica, si le bien se trouve près des transports, de l'université ou des commerces. E puèi fin finala, se sètz pro amonedats, podètz crompar un apartament / et puis, si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez acheter un appartement e far un afar dels bons ! / et faire une très bonne affaire !