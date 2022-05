Le couteau en occitan

Attention, pas n'importe quel couteau... Plutôt Opinel ou plutôt Laguiole ? Dans votre rendez-vous des Mots d’Oc ce matin, on vous parle de couteaux ce matin. Question sur France Bleu Occitanie: comment dit-on en occitan un couteau ?

Disètz un cotèl en occitan lengadocian. Par contre, pour vous qui nous écoutez en Gascogne toulousaine, dans le Gers ou encore en Comminges, vous ne prononcez pas cotèl mais bien cotèth, voire même cotèth dans la montagne pyrénéenne. Alors, c’est vrai qu’il y a toute sorte de couteaux. Per exemple, avètz la cotèla. La cotèla o la cotèra, c’est un grand couteau, un couteau à lame large. Vous avez aussi en occitan lo cotelon o coteron, c’est un petit couteau, un canif, un cotelon, un coteron.

Comment dit-on un boucher en occitan ?

Responsa: lo boquièr. On entend aussi lo carnissèr. Le boucher possède plusieurs types de couteaux comme la ganiva. Se parla tanben del partidor. Quicòm mai amb lo cotèl tripièr. Lo cotèl tripièr, c’est le couteau à double tranchant. Au sens figuré, un cotèl tripièr, c’est un personnage à double visage. E puèi brave mond / et puis il y a ce couteau que vous utilisez au quotidien pour couper le pain, ou une tranche de jambon. Dans ce cas-là, on va parler en occitan de la talhalesca. Una lesca, c’est justement une tranche.

Dans notre région, on connaît les couteaux de Laguiole …

La Guiòla, en país d’Aubrac: le 11 avril dernier à Paris, l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’indication géographique pour protéger les fameux couteaux à l’abeille. Une autre demande, déposée par les fabricants de Thiers, a semé la confusion. Dans l’Aveyron, dans le vallon de Marcillac, i a lo ligador (un nom en lenga nòstra!). Lo ligador, c’est littéralement ‘‘l’outil à lier’’. Lo ligador, c’est le couteau des vignerons de Marcillac, tombé dans l’oubli après la seconde guerre mondiale et qui est en train de revoir le jour grâce à un jeune aveyronnais: Nicolas Julve.