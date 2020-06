Comment allez-vous vous habiller aujourd'hui ? Dans votre rendez-vous en occitan et en français des Mots d’Oc, on parle de vos habits. Tout d’abord, comment dit-on les vêtements en occitan ?

Disètz lo vestit o la vestidura. Autres mots pour parler des habits, avec la farda, prononcée la harda dans le Comminges, la Gascogne toulousaine et le Gers. Avètz tanben un autre mot mas que pòt aver un sens diferent amb las pelhas. Question brave mond : que son las pelhas ? Las pelhas, ce sont les habits, les vêtements mais parfois, il peut s’agir de vieux habits, voire de chiffons. Le mot pelha P-E-L-H-A rappelle également ce vieux métier : lo pelharòt. Lo pelharòt, es el qu’amassava las pelhas quand passava per las vilas e pels vilatges. Lo pelharòt, c’est le chiffonnier. Un person-nage qui effrayait les enfants lorsqu’il passait dans les villes et villages. Il achetait les peaux de lapins et de lièvres : pelharòt, pèl de lapin, pèl de lèbre …

Allez, qu’allez-vous mettre aujourd'hui comme vêtements ?

Pour mettre un vêtement, vous utilisez le verbe cargar en occitan. Uèi, anatz pas cargar lo mantèl / aujourd'hui, vous n’allez peut-être pas cargar (littéralement ‘‘charger’’), donc mettre de manteau mais par contre, vous risquez d’enlever votre veste et donc de tombar o quitar la vèsta. La camisa, c’est la chemise. Alavetz, una camisa de las margas cortas o longas / une chemise à manches courtes ou longues, c’est à vous de voir !

Comment dit-on les pantalons en occitan ?

Disètz las bragas o las cauças. Enfiler son pantalon se dit se passar las bragas. J’enfile mon pantalon / me passi las bragas. Pour vous mesdames, peut-être allez-vous choisir de mettre una jupa ? La jupa que podètz dire tanben en lenga nòstra la gonèla. Avètz tanben la camiseta / le chemisier. Lo camisòt, c’est le tee-shirt, parfois on entend aussi lo quessòt. Enfin, si vous voulez porter des vêtements en occitan, il existe plusieurs marques : Macarèl, Adishatz ou si vous êtes dans le Tarn, vous avez aussi Boudu, basée à Castelnau de Montmiral.