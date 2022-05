Saint-Circq Lapopie (46)

On pense à vous qui faites le pont de l’Ascencion mais on pense à vous également qui allez travailler. Ce matin dans les Mots d’Oc, nous sommes dans le département du Lot, entre Cahors et Cajarc. Bienvenue à Saint-Circq Lapopie !

E òc brave mond, benvenguts a Sent Circ de la Pòpia (vous prononcez en occitan Sent Circ de la Pòpia). Aquò’s un vilatge polit que polit / ce magnifique village surplombe la rivière du Lot. Le Lot que vous dîtes en occitan Òlt, o accent grave L-T: Òlt. Plusieurs communes du Quercy portent le nom Saint Circ. Saint Cyr est un saint catholique et martyr chrétien. Le nom Circ provient du grec et signifie maître, seigneur / mèstre, senhor. Voilà pour l’origine du nom Sent Circ … Mas que vòl dire la Pòpia ?

Quelle est la signification du nom Lapopie ?

I a una etimologia populara: çò ditz aquela etimologia que la Pòpia vendriá del mot occitan Popa. Popa dins lo sens de ròca. Traduction: il existe une légende concernant l'origine du nom Lapopie. La Popie ou la Pòpia, en séparant le nom de l'article, viendrait de l'occitan la popa. Popa désignant le rocher qui domine le site de Saint-Circ Lapopie. La popa, c'est le sein en occitan, la mamelle. Alors, s'agit-il d'une image avec le rocher de Saint Circ Lapopie comparé à un sein ? Benlèu / peut-être sauf qu’en réalité, Lapopie est un nom d'une famille. Amb los senhors de la Pòpia / les seigneurs de la Popie.

Saint-Circ Lapopie est un lieu d'inspiration pour de nombreux artistes ?

L'écrivain et poète André Breton va poser ses valises à Saint-Circ Lapopie en 1950. S'enamorèt d’aquel vilatge / André Breton va alors tomber amoureux de Saint-Circ Lapopie avec ses ruelles pavés et ses maisons aux toits pentus. Ce village compte 13 monuments historiques. Depuis le belvédère, depuis le rocher de la Popie, vous avez une très belle vue sur la vallée du Lot. Sonque 211 estatjants / 211 habitants seulement à Saint-Circ Lapopie, un très beau village que vous allez pouvoir peut-être découvrir en ce long week-end de l’Ascencion.