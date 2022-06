Toulouse: les Amidonniers

Un quartier toulousain à l’honneur ce matin dans les Mots d’Oc: nous sommes à l’ouest du centre-ville de Toulouse, entre la Garonne et le canal de Brienne. On vous souhaite la bienvenue aux Amidonniers

Les Amidonniers que vous prononcez en occitan toulousain Les Amidonièrs. Alavetz, parlem de l’origina del nom d’aquel quartièr / alors, parlons de l’origine du nom de ce quartier toulousain, escotatz brave mond: dans ce quartier, vous avez à partir de la fin du XVIIIe siècle des fabricants d'amidons. L'amidonièr, aquò's qualqu'un que trai o que se maina de vendre l’amidon / l'amidonnier est donc une personne qui travaille à l'extraction ou qui s'occupe de la vente de l'amidon. L'amidon, c'est cette substance organique, en forme de grains blancs, qui constitue la réserve alimentaire de nombreux végétaux, notamment des céréales.

Au départ, c'est donc une population ouvrière qui habite aux Amidonniers …

D'ailleurs autrefois, des Toulousains l'appellent le quartièr del Chagrin / le quartier du Chagrin car tout est triste, les rues sont mal alignées. Les Amidonniers abritent alors plusieurs centaines d'ouvrières, généralement pauvres, ça va sans dire. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'on dit à l'époque: Las filhas dels Amidonièrs an pas de solièrs als pès / les filles des Amidonniers n'ont pas de souliers aux pieds. Le dimenge van dançar e le diluns an pas de pan / le dimanche, elles vont danser et le lundi, elles n'ont pas de pain. Voilà pour le décor …

Al ras dels Amidonièrs, avètz lo Pont dels Catalans :

A côté des Amidonniers, vous avez le Pont des Catalans. Un còp èra, se disiá le Pont dels Amidonièrs. Jadis, il s’agit du Pont des Amidonniers (c’est son nom à l’époque). E puèi fin finala, afiguratz-vos que i aviá d’arenas tre 1898 / si, si, vous avez bien entendu, il y avait des arènes dans le quartier des Amidonniers dès 1898. Èran d'arenas de fustas / il s’agissait d’arènes en bois et pouvaient contenur 8000 places. Certaines saisons, il s'y déroulait plus de 10 corridas. Mais la guerre de 1914 va mettre brutalement fin à cette épopée. Aqueste maitin, disèm adieu-siatz à tous les habitants des Amidonniers et à vous qui nous écoutez à Toulouse sur 91,8