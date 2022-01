Toulouse: quartier Matabiau

Un quartier toulousain à l’honneur ce matin sur France Bleu Occitanie : quartier qui se situe au Nord-Est de la ville rose et qui est bien connu de tous les usagers de la SNCF et de Tisséo : bienvenue à Matabiau …

Le nom Matabiau correspond à la prononciation francisée du mot occitan Matarbuau. Alavetz, cal estar prudent / alors, il faut rester prudent mais on raconte que jadis, il y avait un abattoir dans ce quartier toulousain. L’abattoir se dit lo masèl. En occitan, matar signifie tuer. Matar Buau, tuer le bœuf. Si en pays toulousain, le bœuf se prononce en occitan le buau, il n’en est pas de même en Gascogne toulousaine, dans le Gers ou en Comminges. En effet, dans ces 3 contrées gasconnes, le bœuf se dit le bueu o eth bueu. Partout ailleurs, vous entendrez dire lo buòu.

Mas benlèu que Matarbuau vòl dire quicòm mai …

Mais peut-être que Matabiau veut dire autre chose : en effet, il existe une autre signification. Certains historiens pensent que Matabiau correspond à l’endroit où aurait été achevé le taureau / lo taure, ayant traîné Saint Sernin depuis la rue du Taur. Cossí que vire brave mond, que de cambiaments a Matarbuau dempuèi 20 ans ! Quoi qu’il en soit, le quartier Matabiau a beaucoup changé depuis 20 ans. E me podètz creire, es pas acabat ! Et ce n’est pas terminé ! Matabiau va s'agrandir avec la création d'un pôle multimodal et l'ouverture d'une nouvelle entrée située du côté de Marengo.

Amb una entrada novèla per la gara !

Avec une nouvelle entrée pour la gare ! Aquela d’aquí se trobarà en fàcia de Tolosa Metropòli e de la Mediatèca / cette nouvelle entrée se situera en face du siège de Toulouse Métropole et de la Médiathèque José Cabanis. La nouvelle entrée débouchera sur l’un des quatre futurs parvis de la gare. Crearàn tanben de tunèls novèls / de nouveaux tunnels vont être créés. Enfin, une salle va permettre aux voyageurs de rejoindre les parkings, les guichets du métro, les quais ferroviaires et le bâtiment historique.