Villeneuve d’Aveyron (12)

A présent sur France Bleu Occitanie, on est dans le département de l’Aveyron, entre Ville-franche de Rouergue et Figeac. Dans les Mots d’Oc, on vous souhaite la bienvenue à Villeneuve d’Aveyron …

E òc brave mond, benvengut a Vilanòva. Alèra, aquelas vilas nòvas siaguèron fondadas als sègles XI e XII / Villeneuve d’Aveyron mais aussi Villeneuve Tolosane (31) ou encore Villeneuve sur Lot (dans le Lot-et-Garonne) sont des Villes Neuves / de Vilas Nòvas, créées aux XI et XIIe siècles. A l’époque, des châtelains ou des abbés attirent des pionniers volontaires pour défricher / per eissartar des forêts et les mettre en culture. C’est ainsi que des villes sont créées (parlam alèra de sauvetats / on parle alors de sauvetés), amb un parelh de privilègis ça que la / avec quelques pri-vilèges cependant: faible loyer pour la terre, exemption de la taille, réduction du service militaire, etc.

Ara, un mot per vos parlar del comte de Tolosa, Ramond VII

Raymond VII va apporter quelques modifications sur le plan architectural de Villeneuve d’Aveyron : aquò’s una bastida / bastide aux rues perpendiculaires organisée autour d’une voix axiale et dotée d’une place entourée de couverts. O cal dire : es polit que polit aquel vilatge de Vilanòva amb sas torres / il faut bien le reconnaître: Villeneuve est un très joli village avec ses tours. Vous pouvez notamment admirer les Tours Soubirane et Cardalhac, … A noter que Villeneuve d’Aveyron se situe sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle / pels camins de Sant Jacme.

Un òme famós s’es enamorat de Vilanòva …

Et cet homme célèbre, c’est Jean-Marie Périer, le photographe mythique, l’ami des stars et des cou-turiers. S’es enamorat de Vilanòva / il est tombé amoureux de Villeneuve d’Aveyron et il y possède même une maison sur le causse depuis 1995 / ten un ostal pel causse dempuèi 1995. Amai a creat l’Ostal de la Fòto / il a même créé à Villeneuve la Maison de la Photo Jean-Marie Périer. Un brigat mai de 2000 estatjants demòran a Vilanòva / un peu plus de 2000 habitants à Villeneuve d’Aveyron. Adieu-siatz à tous les Villeneuvois qui écoutent France Bleu Occitanie sur 96,2. Bon dimars a totes ! Bon mardi à tous !