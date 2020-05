Adieu-siatz a totas e a totes ! Adishatz ! Ravi de vous retrouver sur France Bleu Occitanie, aujourd'hui dans les Mots d’Oc, une question : comment dit-on ‘‘oui’’ en occitan ? Vous savez ou vous ne savez pas ?

Vous dîtes òc. Òc que vous écrivez O accent grave C : Òc. Oc comme la langue d’Oc, c’est l’autre nom pour parler de cette belle langue occitane. Mais si vous m’avez bien écouté, vous devez prononcer òc, et pas ‘‘oc’’. Probable que se prononciava òc en occitan ancian, del temps dels trobadors a l’Edat Mejana / certainement qu’on devait prononcer òc en vieil occitan, à l’époque des troubadours au Moyen-Age. La langue d’Oc, c’est donc la langue pour dire oui. Au nord de la Loire, on parle du pays d’oil. Oil ou ‘‘ouil’’ pour dire oui en ancien français. Chez nous, au sud de la Loire, en pays d’Oc, on entend encore un peu de francitan. Le francitan, qu’es aquò ? C’est une prononciation francisée de mots venants directement de l’occitan. Per exemple : e ben òc !

E ben òc que vous traduisez par ‘‘et bien oui’’, ‘‘bien-entendu !’’. E ben òc, pour parler d’une évidence. Tot còp brave mond, podètz ausir òc-ben / parfois chers auditeurs, vous pouvez entendre en occitan òc-ben. Òc-ben signifie mot pour mot ‘‘oui-bien’’, donc ‘‘oui vraiment’’. Òc-ben peut s’employer également dans le cadre du vouvoiement. Ça que la, tot lo mond ditz pas òc en çò nòstre / pourtant, dans notre région, tout le monde ne dit pas òc pour dire oui en occitan. Aquò vos espanta ? Ça vous surprend ?

Pour vous qui nous écoutez à Pamiers et dans toute l’Ariège, vous ne dîtes pas òc mais tiò. Pour vous qui êtes du côté de Saint Gaudens et dans tout le Comminges, vous prononcez également tiò pour dire oui. Dans le Gers et en Gascogne toulousaine, ce n’est pas tiò mais chò. Par contre, pour dire non en occitan, vous dîtes non et ce, quelque que soit l’endroit de notre région. Podètz ausir tanben en occitan nani / vous pouvez entendre aussi en occitan. Nani, ça veut dire non. Nani, que vous pouvez rapprocher de l’ancien français nenni et qui jadis, s’utilise comme terme de respect. E cric e crac, cette chronique des Mots d’Oc s’achève. Merci de l’avoir suivi. Désormais, vous savez dire oui et non en occitan. Tenètz-vos fièrs / portez-vous bien et à très bientôt pour continuer à apprendre à parler occitan durant cette période de confinement !