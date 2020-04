La prononciation des consonnes en occitan

Adieu-siatz, adishatz a tots ! On profite de cette période de confinement pour continuer à apprendre ensemble l’occitan. Après avoir vu les salutations et la prononciation des voyelles, aujourd'hui dans les Mots d’Oc, vous allez apprendre à prononcer les consonnes en occitan

Alara brave mond, aquelas consonantas occitanas se pronóncian coma en francés / les consonnes en occitan se prononcent comme en français mais il y a quelques exceptions ! Par exemple, la lettre V se prononce B. D’ailleurs, si vous avez déjà fait de l’espagnol, c’est la même chose / es çò meteis ! Es çò meteis tanben en catalan / pareil en catalan où la lettre V se prononce B. Ainsi, la ville se prononce en occitan la vila. Vila que vous écrivez V-I-L-A, ‘‘vila’’ entre guillemets, mais c’est bien vila que vous devez prononcer. Par conséquent, vous avez 2 B en occitan : le B de Bordeaux / lo B de Bordèu e lo V de Valença / et le V de Valence (Valence dans la Drôme et qui appartient à l’aire linguistique occitane). Ce V de Valence, vous l’avez compris, se prononce B : Valença.

Concernant la prononciation des autres consonnes en occitan, vous avez la lettre X. Entre deux voyelles, X se prononce ‘‘Ts’’. Exemple se prononce exemple. Per exemple, i aurà d’examèns aquesta annada ? Par exemple, y aura-t-il des examens cette année ? J’occitanise volontairement la prononciation des mots exemple et examens (bien que la question des examens mérite d’être posée). Quicòm mai / autres consonnes qui ne prononcent pas comme en français, notamment pour vous qui êtes dans l’Albigeois, le Quercy et une partie du Rouergue, pas très loin de Villefranche : les lettres J et G sont prononcées ‘‘Ts’’ dans ces 3 régions : journée se prononce jornada et jornada partout ailleurs. Gent / Gent G-E-N-T va se prononcer Gent à Albi, Carmaux, Caussade, Cahors, Figeac et Villefranche de Rouergue.

Pour vous qui êtes dans le Gers, à Saint Gaudens et en Gascogne toulousaine, la lettre F est très peu présente dans les mots commençant par cette consonne : hèsta / fête avec un H plutôt aspiré, comme dans l’anglais Happy. Ce H présent à l’initiale des mots en occitan de Gascogne, remplace un F dans tous les autres parlers : par exemple, hèsta à Auch se prononce fèsta à Cahors ou Mazamet.

Enfin, comme en catalan, espagnol et dans l’ensemble des langues latines, le R en occitan est apical. C’est à dire qu’il est roulé. Parfois, il est roulé de manière courte, légère : La pierre se dit en lenga nòstra : la pèira. Ce R roulé est très proche du L. Dans le mot pèira, le R se situe entre 2 voyelles : I et A. Il est donc roulé de manière simple. Par contre, lorsque un mot commence par R, celui-ci est roulé plus longtemps, comme dans Rodés / Rodez. Fin finala, avètz contunat de descobrir çò essencial de la prononciacion en occitan / finalement, vous avez continué à découvrir l’essentiel de la prononciation en occitan : bravo à vous ! Mais ce n’est pas tout à fait terminé ! Rendez-vous très bientôt dans les Mots d’Oc pour apprendre de nouvelles choses !