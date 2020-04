La prononciation des voyelles en occitan

Adieu-siatz a totas e a totes ! Adishatz ! Bonjour et soyez les bienvenus dans votre chronique en occitan et en français des Mots d’Oc. On profite toujours de cette période de confinement pour apprendre ensemble l’occitan. Aujourd'hui, découvrons la prononciation et notamment les voyelles

En lenga nòstra, autre appellation pour parler de l’occitan, Tolosa s’écrit en réalité « Tolosa ». Tolosa n’est donc pas la bonne prononciation. Ce qui veut dire qu’en occitan, le A final d’un mot se prononce O : Tolosa. Vous entendez donc Tolosa. Autre chose : le O sans accent se prononce OU : Tolosa. Désormais, vous savez prononcer et écrire Tolosa en occitan. Ça s’écrit « Tolosa » mais vous savez surtout qu’on doit prononcer Tolosa. Alara brave mond, sabi pas s’avètz remarcat la plaça de l’accent tonic ? Oui, avez-vous remarqué où se situe l’accent tonique lorsque vous prononcez le mot Tolosa ? E òc, fòrt plan ! Et oui, bravo ! C’est bien Tolosa que vous prononcez et pas ‘‘Tolosa’’. Autrement dit, en occitan, l’accent tonique se situe souvent sur l’avant dernière syllabe d’un mot. Dans le mot Tolosa, vous avez 3 syllabes : To-Lo-Sa. L’avant dernière syllabe étant « lo », c’est sur celle-ci que vous devez insister. Bref, vous savez que le A final d’un mot se prononce O. Vous savez également que le O doit se dire OU : Tolosa. De même, Occitanie se prononce Occitània. Concernant les autres voyelles, il n’y a pas de particularités puisque elles se prononcent comme en français. Le U se prononce U comme dans le mot ustra. Una ustra, c’est une huître. Il n’y a pas de E muet en occitan. Par conséquent, E va se prononcer É, par exemple : arbre / arbre. Il s’agit du É fermé mais il peut y avoir aussi le È ouvert, noté comme en français avec un accent grave : carnsaladièr. Lo carnsaladièr, c’est le charcutier. I se prononce tout simplement I comme dans le mot país / pays. E puèi fin finala / et puis enfin, sachez que la lettre Y n’existe pas en occitan. I a pas qu’un sol I en lenga nòstra / il n’y a qu’un seul I en occitan. En français, le prénom Yves s’écrit avec un Y. Y qui est remplacé par I en occitan : Ives. Uèi, avètz aprés las vocalas en occitan / aujourd'hui, vous avez appris les voyelles en occitan. La prochaine fois, on va continuer à découvrir la prononciation de l’occitan avec les consonnes. Les Mots d’Oc du confinement, c’est à tout moment sur France Bleu point fr. Adieu-siatz, adishatz mond e a lèu-lèu ! Au revoir et à très bientôt !