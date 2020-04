Les salutations en occitan

Et si on profitait de cette longue période de confinement pour apprendre l’occitan ? Vous vivez en Occitanie mais vous ne connaissez rien à la lenga nòstra ? Pas de problème, cette chronique des Mots d’Oc est faite pour vous !

Comencem amb las salutacions en occitan ! Débutons avec les salutations. Pour dire bonjour, disètz adieu. Adieu qui s’écrit comme en français « adieu », mais c’est bien pour saluer quelqu’un. Alors, attention, vous dîtes adieu pour une personne que vous tutoyez et lorsque elle est seule. En revanche, vous allez dire adieu-siatz lorsque il y a plusieurs personnes. Adieu-siatz o adishatz, c’est la même chose. Pour vous qui êtes du côté de Saint Gaudens, Auch et de la Gascogne toulousaine, vous dîtes adishatz voire adeishatz qui est une autre variante.

Pour tous les autres, pour vous qui habitez dans le Tarn, à Toulouse, Montauban, Cahors, Figeac, Villefranche de Rouergue, Rodez, vous dîtes adieu-siatz. Ten, per informacion brave mond, sabètz que lo mot adieu-siatz vòl dire « à Dieu soyez », donc « soyez à Dieu ». Adieu-siatz et adishatz s’utilisent également dans le cadre du vouvoiement. Et oui, lorsque on vouvoie quelqu’un en occitan, on ne dit pas adieu mais bien adieu-siatz ou adishatz … Voilà, désormais vous savez dire bonjour en occitan. Vous voyez, c’est très simple !

Et puis pour dire au revoir, comment dit-on ? Et bien-là encore, c’est très simple. Perqué ? Pourquoi ? Et bien parce que vous employez les mêmes mots: adieu toujours dans le cadre du tutoiement et lorsque il n’y a qu’une seule personne. Et puis adieu-siatz ou adishatz, si vous vouvoyez quelqu’un ou si elles sont plusieurs. Fin finala, o entendètz / finalement, vous l’entendez, c’est très facile de dire bonjour et au-revoir en occitan. Il ne me reste plus qu’à vous dire adieu-siatz e al còp que ven ! / au revoir et à la prochaine fois !