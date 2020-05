Prononcer LH et NH en occitan

Adishatz a tots, adieu-siatz brave mond ! Bienvenue dans les Mots d’Oc ! Ensemble, on continue d’apprendre l’occitan pendant le confinement. Profitez de cette période pour découvrir la langue d’ici, la langue de l’Occitanie. Aujourd'hui, voyons comment doit-on prononcer les lettres L-H

Pour vous qui êtes dans le Tarn, vous connaissez la commune de Graulhet. Graulhet que vous prononcez en occitan Graulhet. Escrivètz Graulhet del meteis biais tanplan en francés coma en lenga nòstra / vous écrivez Graulhet en français et en occitan de la même façon : G-R-A-U-L-H-E-T. Dans tous les cas, vous nous prononcez pas ‘‘Graulet’’ mais bien Graulhet ou Graulhet, qu’es la prononciacion d’origina e que ven de l’occitan. Autrement dit, les lettres L-H lorsque elles sont notées ensemble se prononcent ‘‘ly’’ en occitan. Il s’agit du L mouillé et ce son n’a pas d’équivalent en français. C’est d’ailleurs pour cette raison que le toponyme d’origine occitane Graulhet se prononce en français Graulhet, comme si les lettres L-H avaient été remplacées par 2 L …

A ce propos, figurez-vous que c’est le cas avec la commune aveyronnaise de Millau. Si aujourd'hui, Millau s’écrit M-I-L-L-A-U, autrefois Milhau était orthographié M-I-L-H-A-U : Milhau. Il s’agit d’un toponyme mais aussi d’un patronyme : Milhau es tanben un nom d’ostal / nom de famille qui a conservé son orthographe occitane d’origine : M-I-L-H-A-U. Aquí-tanben / là-encore, vous retrouvez les lettres L-H qui se prononcent ‘‘ly’’. Bref en occitan, le son ‘‘ly’’est noté L-H et ces 2 lettres figurent dans le nom de plusieurs communes : Graulhet, dans le Tarn, mais aussi Saint- Guilhem-le-Désert dans l’Hérault, à Toulouse, certains connaissent le quartier Guilheméry, dans le Gers avec le village de Noilhan (à côté de Samatan). Graulhet, Saint-Guilhem, Guilheméry, Noilhan, tous ces toponymes s’écrivent avec l’orthographe occitane L-H et se prononcent ‘‘ly’’ en occitan et ‘‘ll’’ en français.

Autres consonnes qui possèdent un son spécifique et qui viennent de la lenga nòstra : N-H, prononcées GN et dont les lettres en français sont notées G-N. Malgré la francisation de nos noms de communes, certains patronymes ont conservées les lettres L-H issues de l’orthographe occitane d’origine. Per exemple en Roergue amb Livinhac lo Nalt / par exemple en Aveyron avec la commune de Livinhac le Haut, pas très loin de Decazeville. Livinhac qui s’écrit officiellement L-I-V-I-N-H-A-C, N-H se prononçant donc GN. Toujours en Aveyron, à proximité de Séverac le Château avec le village de Lavernhe / La Vèrnha en occitan (qui signifie l’aulnaie), Cassagnes-Bégonhès, à 20 minutes de Rodez, Bégonhés est noté N-H et non G-N car l’orthographe occitane d’origine a été conservée. Fin finala, o sabètz tot ! Finalement, vous savez tout sur la prononciation des lettres L-H et G-N en occitan. Adieu-siatz a totes e a lèu-lèu ! Au revoir et à très vite pour une nouvelle chronique des Mots d’Oc.