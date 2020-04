Se présenter en occitan

Adieu-siatz brave mond, adishatz ! Maintenant que vous avez tout vu sur la prononciation de l’occitan, le moment est venu de passer à la pratique. Aujourd'hui dans les Mots d’Oc, apprenez à vous présenter en occitan

Pour dire ‘‘je m’appelle’’, vous pouvez utiliser le verbe apelar. M’apèli signifie donc ‘‘je m’appelle’’. Per exemple, m’apèli Nicolau / je m’appelle Nicolas o m’apèli Celina / je m’appelle Céline. Apelar est le verbe le plus employé en occitan standard. Mais certains prononcent aperar. C’est le cas notamment dans les parlers occitans de Gascogne. Du côté de Saint Gaudens, ‘‘je m’appelle Mathieu’’ va se dire ‘‘que m’apèri Matiu’’. En occitan, vous pouvez également utiliser d’autres verbes, comme sonar, sonar étant un synonyme d’apelar : me soni Maria / je m’appelle Marie …

Apelar, sonar e dire o díser ! E òc brave mond / et oui les amis, il existe un troisième verbe pour dire appeler. Il s’agit de dire / dire, díser. Ainsi, je m’appelle Jean donne en occitan : me disi Joan. M’apèli, me soni, me disi, … vous remarquez au passage, que la terminaison i de ces verbes, correspond à la première personne du singulier. C’est une règle générale en conjugaison occitane ! J’écoute cette chronique / escoti aquela cronica. Nicolau, Celina, Matiu, Maria e Joan son de prenoms o de pichòts noms / Nicolas, Céline, Matthieu, Marie et Jean sont des prénoms / de prenoms, de pichòts noms.

Question : comment dit-on le nom de famille en occitan ? Réponse : lo nom d’ostal. Lo nom d’ostal signifie mot pour mot : le nom de la maison. Lo nom d’ostal o lo nom de casa en Comenge, dins Gèrç e en Gasconha tolosana : pour résumer, ‘‘je m’appelle Guilhèm Fraisse’’ se dit en occitan : m’apèli Guilhèm Fraisse. Guilhèm es lo prenom e Fraisse lo nom d’ostal. Si vous souhaitez indiquer dans quelle commune vous habitez, vous pouvez dire : demòri a Tolosa / j’habite à Toulouse. Demòri a Albi / j’habite à Albi, demòri a Pàmias / j’habite à Pamiers, demòri a Montalban / j’habite à Montauban. ‘‘Demòri’’ du verbe à l’infinitif demorar o damorar, qui est une autre variante entendue en Gascogne toulousaine. Ainsi, j’habite à l’Isle Jourdain se dit en occitan damòri a l’Isla de Baish. E cric e crac, désormais vous savez vous présenter en occitan : bravo à vous ! Adieu-siatz e a lèu-lèu ! A très bientôt pour une nouvelle chronique des Mots d’Oc !