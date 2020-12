Ah ! La Montagne ca nous gagne !

Vous considérez que nous avons des montagnes en Île-de-France ?

Eh bien oui, j’abuse un peu du mot montagne, dans le cadre de cette journée internationale lancée par l’ONU en 2003 pour rappeler que 12 % de la population mondiale vit à la montagne, et qu’il faut en prendre soin. Mais, tout de même, nous avons la Montagne Sainte-Geneviève, Rive Gauche. Ensuite, le Mont-Souris, puis la Butte-aux-Cailles, mais aussi Mesnil-Montant, et Montmartre, ou encore la colline de Chaillot, les Buttes-Chaumont, et Montparnasse. Alors d’accord, la notion de montagne est peut-être exagérée, si on considère que la butte Montmartre culmine à 128 m 60 cm précisément, comme la colline de Belleville qui a 10 cm de moins, quant à la Colline de Ménilmontant elle culmine à 108 mètres et les Buttes-Chaumont à 103 mètres sans oublier la butte Bergeyre, dans le 19e arrondissement atteignant précisément 100 m.

Mais alors, Jean, ces mots de « mont » et de « montagne », ils sont assez imprécis en fait…

Effectivement ! Il vient du latin montanus, qui a donné montanea en latin populaire et qui est passé en français en 1080. En fait mont et montagne désignaient au départ la même chose, une simple hauteur, Furetière dit par exemple en 1690 que « montagne est le vrai synonyme de mont ». Et il fait quelques commentaires sur l’usage imprécis de ces mots : « il y a quelques lieux où on l’emploie plus agréablement qu’en d’autres, car on dit les montagnes d’Auvergne, et non pas les monts, & on dit les monts Pyrénées, et non pas les montagnes Pyrénées. ». Bon tout cela a changé, mais nous on dit la montagne Sainte-Geneviève. Certes elle n’a que 61 m d’altitude, mais attention le Panthéon fait 83 mètres de hauteur, ce qui fait donc au total 144 mètres de haut. Ah ce n’est pas rien ! On a déjà le vertige quand on monte au sommet.