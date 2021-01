Pour aller d’un endroit à un autre de l’Île-de-France, il faut parfois et même souvent « traverser » Paris. Ça a donné lieu à un titre de film et aussi à une manifestation qui a lieu en principe en janvier, en espérant qu’elle ait lieu cette année aussi…

Vous nous en dites davantage, Jean ?

Eh bien oui, au mois de janvier traditionnellement vient la traversée de Paris par les voitures anciennes, alors affaire à suivre, mais quoi qu’il en soit c’est un mot courant pour les habitants que nous sommes de l’Île-de-France, on dit par exemple qu’à certaines heures la traversée de Paris en voiture est difficile, et bien sûr on se souvient du film formidable de Claude Autant-Lara sorti en 1956, la Traversée de Paris, qui reprenait la nouvelle de Marcel Aymé de même titre, publié en 1947. On juge un film à la mémorisation des répliques, par exemple celle-ci salauds de pauvres proférée par Jean Gabin à l’adresse des clients d’un café voulant le dérober, une formule qu’a ensuite repris Coluche. Le film se déroulait en 1942, avec une traversée en effet de Paris avec quatre valises contenant un cochon découpé. Et force scènes truculentes entre Gabin et Louis de Funès.

En fait ce mot « traversée » a pris du galon à travers ce film… Et c’est un mot très ancien ?

Vous avez raison d’évoquer la traversée comme un mot presque symbolique. Il suffit d’ouvrir nos dictionnaires pour trouver citée la traversée de Paris, mais aussi du Sahara, de l’Atlantique, la traversée de Calais à Douvres En réalité, lorsque le mot apparaît en langue française, attestée en 1678, il s’agit d’abord d’un trajet par la mer, et il faut attendre 1837 pour qu’on signale la traversée d’un pays. Et puis, d’abord en parlant du Général De Gaulle, en 1969 est venue l’expression traversée du désert signifiant la disparition de la scène politique pendant un moment, entre 1946 et 1958 pour De Gaulle. Alors pour revenir à la traversée de Paris, aux heures de pointe, ce n’est pas vraiment la traversée du désert ! Sauf en temps de confinement, mais on n’y tient pas du tout ! On préfère les embouteillages !