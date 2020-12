Les Experts : France Bleu, pas mal pour une série télé, non ?

Eh bien c’est ce mot, expert, que vous avez choisi Jean de nous expliquer. « Expert » en un mot, j’imagine…

Oui, pas de confusion l’expert n’est pas le contraire d’une ex-mère, m-è, ou m-a-i, là on est du côté des experts et des expertes, qui n’est évidemment pas une ancienne perte… Bon on voit que la langue française n’est pas sans facétie. Il faut juste rapprocher expert du mot expérience, de la même famille. Tout vient en effet du verbe latin experiri, désignant le fait de faire l’essai de quelque chose. Il s’agit peut-être du grec peirein, traverser, transpercer, c’est-à-dire être au cœur de quelque chose et de savoir en somme s’en extraire, d’où le préfixe ex, en dehors de. Ah ! c’est qu’ils ont le regard perçant nos experts ! D’ailleurs voilà la définition du Dictionnaire de l’Académie, en 1694 : « Expert. Fort versé, fort expérimenté en quelque art qui s’apprend par expérience ». Bon… l’exemple est plus ou moins rassurant : « Il est fort expert en chirurgie ».

Effectivement, encore qu’au sens figuré on peut être « chirurgien de l’actualité »…

Certes… En fait au XVIIe siècle, dans l’Etourdi, Molière nous embarque du côté des armes : « Je crois, écrit-il, que vous seriez un maître d’armes expert, Vous savez à merveille en toutes aventures, Prendre les contretemps et rompre les mesures ». Ah quelle belle langue ! C’est bien tout de même que Chateaubriand nous ait recentré sur « le cœur… expert en tromperies »… C’est au XVIIe siècle que naissait l’expression expert en la matière et au XVIIIe qu’arrive l’expert en tant que personne choisie pour ses connaissances techniques, chargée de faire des examens, des constats, des évaluations à propos d’un fait. Eh bien oui nos amis expertes et experts, de Tous experts, sont des experts de l’actualité et d’évidence de bien d’autres chose, Ah être expert en fromages, en croissants, en café, en chocolat, en joie de vivre.., en spectacles.. eh bien c’est sur France Bleu… Tout le temps !