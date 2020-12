Une histoire de "phil" à mi-chemin entre la philanthropie et la philharmonie !

C’est ce mot, philharmonie, que vous avez choisi de décrypter, Jean

En effet, parce que ces mots philharmonie, philharmonique existent bel et bien dans nos dictionnaires depuis plus de deux siècles. Mais il faut d’abord dire qu’il y a un jeu de mots sur l’appellation Démos, puisque la racine grecque démo-, désigne le peuple au bon sens du terme, celle qu’on retrouve dans la démocratie. En fait ici c’est un sigle pour désigner le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, dispositif existant dans les grandes régions de France dont bien sûr l’Île-de-France. Il s’agit d’un projet s’adressant en l’occurrence à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville pour favoriser l’accès à la musique classique et la pratique instrumentale en orchestre. Il y en a 45 en ce moment, regroupant des centaines d’enfants de 7 à 12 ans, avec un concert public en fin d’année. Cette grande opération est coordonnée par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris et en 2020, Demos fête son dixième anniversaire.

Et je crois que le mouvement est parrainé par Lilian Thuram. Alors « philharmonie », Jean, d’où vient-il finalement ce mot ?

Du grec phil- qui veut dire aimer, et l’harmonie désignant l’art d’associer des sons. C’est en 1739 qu’est née en Italie à Vérone, une société littéraire, versée en poésie, l’harmonie des mots, dont les membres s’appelèrent des philharmoniques, mot passé en français en 1797 pour signaler le fait d’aimer la musique. On pouvait dire ainsi, je suis philharmonique ! Puis en 1805, le mot a qualifié toute société d’amateurs constituant une formation musicale locale donnant en général un concert public. Vite, qu’on puisse refaire de grands concerts et voir les enfants jouer ensemble. En avant les violons, les flûtes !