Zoom sur cette étrange tribu des "lève-tôt"

Vous avez eu envie Jean de rendre hommage à celles et ceux qui se lèvent tôt, celles et ceux de la matinale, mais aussi celles et ceux qui écoutent les « lève-tôt ».

Alors j’imagine Jean que vous êtes un « lève-tôt ».

Oui, je suis en principe levé à 5 h du matin, et dormir jusqu’à 8 h, c’est grasse matinée pour moi, mais les lève-tôt le savent, on se réveille malgré nous. Alors s’intéresser au mot lève-tôt avec cette belle émission à France Bleu, juste avant notre matinale, ce n’est pas vraiment partir à la chasse d’une étymologie parce qu’elle est transparente, c’est le simple figement de se lever et de l’adverbe tôt. Pourtant, en 1966, j’étais hélas déjà né, eh bien je n’aurais jamais pu dire que j’étais un lève-tôt, même si je l’étais déjà. Et d’ailleurs si j’avais été un lève-tard, je n’aurais pas pu davantage le dire.

Je crois deviner pourquoi, mais j’ai du mal à y croire : le mot n’existait pas Jean ? C’est cela ?

Eh bien oui, la première fois qu’on rencontre un lève-tôt, c’est en 1967 et, dans une revue du Chemin de fer, on lira en 1971 que « Les gens du Nord sont des lève-tôt ». Le mot était lancé, il entrerait très vite dans l’usage. Quant au lève-tard, c’est dans un article du 1er juillet 1968 du Figaro qu’on peut lire « Le Parisien est un lève-tard ». En fait, si la réalité existe depuis la nuit des temps, le fait que des gens se lèvent tôt ou bien tard, encore fallait-il inventer le mot. Pourtant, pourtant… ce n’est pas exactement la même chose pour l’inverse du couche-tard, mot qui n’apparaît qu’en 1971, l’inverse du couche-tard étant donc le couche-tôt. Au passage, en principe les lève-tôt sont des couche-tôt. Eh bien ce dernier mot lui est apparu en 1870 dans le Journal des frères Goncourt. Une chose est sûre, couche-tôt ou couche-tard, lève-tôt ou lève-tard, ce sont des mots que j’aime parce ils sont invariables, pas de s de pluriel, nulle part, et ils sont aussi bien féminins que masculins. Enfin, il arrive de belles rencontres lorsque les couche-tard rencontre les lève-tôt. Une belle histoire d’amour peut commencer, mais bon il va falloir s’accorder et avoir deux réveils… Chérie, il est 9 h je m’endors… 3 h du matin, tu dors déjà ?