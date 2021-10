Élise vit son rêve sportif

Cette jeune athlète du CS Carentan passe un an à l'université Charleston en Virginie-Occidentale. Cette semaine elle nous fait vivre cette expérience hors du commun. Aujourd'hui elle nous raconte son intégration aux Etats-Unis.

C'est d'abord grâce aux rencontres qu'Élise a pu s'intégrer facilement. Pour elle, sa chance a été de rencontrer des Français rapidement pour prendre ses repères les premiers jours.

Elle a été surprise par l'accueil chaleureux des Américains. Certains lui ont même proposé de venir passer Thanksgiving dans leur famille alors qu'elle venait d'arriver.

Et puis sa rencontre avec Flora, une française du Sud, a été déterminante. Comme elle le dit " tout aurait été différent sans elle ". Elle s'est vite créé un petit groupe d'amis composé d'internationaux avec des allemands, des portugais et des Suds américains. Ils s'entraident et se soutiennent comme une "vraie petite famille"