Élise vit son rêve sportif aux Etats-Unis

Élise est une jeune athlète du CS Carentan, et elle à décidé de passer un an aux Etats-Unis. Elle est installée depuis 2 mois dans l'université de Charleston, en Virginie-Occidentale. Cette semaine elle nous raconte son expérience hors du commun.

En arrivant aux Etats unis, elle a été frappée par la dimension énorme donnée au sport. Le moindre événement sportif est relayé et prend une ampleur impressionnante comparativement à la France. C'est aussi cette valorisation du domaine sportif qui l'a décidé à partir. Elle décrit tout comme plus grand, des voitures surdimensionnées, à la perfection des jardins de son université, ou rien ne dépasse. Après deux mois aux Etats Unis, elle dresse déjà un premier bilan. Elle a muri plus rapidement grâce à cette expérience unique. C'est sa vision du monde qui a changé, elle a pris conscience de l'immensité et de la diversité de notre planète. Elle conclut elle même cet épisode d'une belle manière :