Enzo, un jeune athlète Normand aux États-Unis

Enzo en pleine course sur le circuit de l'université de Drake dans l'Iowa.

Aujourd’hui direction le cœur de l’Amérique dans LES NORMANDS AU BOUT DU MONDE. On fait connaissance avec Enzo, un jeune athlète Normand originaire de Marigny le Lozon. Il est parti vivre une expérience sportive hors du commun aux États-Unis. Il est actuellement dans l’IOWA, à la Drake University.

Avant son départ pour les États-Unis, Enzo est étudiant. Il commence l’athlétisme à 6 ans et obtient des bons résultats en quelques années. Il débute donc la compétition et se souvient avec émotion de sa première course.

C’est grâce à ses bonnes performances qu’il est contacté par le coach de cross-country de l’université de Drake dans l’IOWA . C’est l’occasion pour lui de poursuivre ses études et son cursus sportif, c’est donc sans hésiter qu’il part pour ce nouveau pays.

A l’époque, pour Enzo, les États-Unis c’est le monde du cinéma. Il a toujours aimé voyager et découvrir de nouveaux lieux. L’Amérique c’est donc un rêve qui se réalise. Et puis c’est aussi la qualité des infrastructures sportives là-bas qui a été déterminante dans son choix de vie à l'étranger.