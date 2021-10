Enzo, un jeune athlète Normand aux Etats Unis

Aujourd’hui direction le cœur de l’Amérique dans LES NORMANDS AU BOUT DU MONDE. On fait connaissance avec Enzo, un jeune athlète Normand originaire de Marigny le Lozon. Il est parti vivre une expérience sportive hors du commun aux États-Unis. Il est actuellement dans l’IOWA, à la Drake University.

A son arrivée aux États-Unis, Enzo est étonné par la qualité des infrastructures sportives et surtout leur facilité d’accès. Il découvre que le sport à une place prépondérante en Amérique. Une grande partie de la population s’intéresse aux résultats sportifs, professionnels et universitaires. En France la place du sport universitaire est beaucoup plus réduite.

Son premier choc, c’est la découverte du gigantisme américain. Tout est surdimensionné, les voitures, les routes, les espaces, la nourriture. Il lui a fallu un temps d’adaptation dans ce nouvel environnement disproportionné