Enzo, un jeune athlète Normand aux États-Unis

Enzo et toute son équipe de la Drake University en Iowa.

Aujourd’hui direction le cœur de l’Amérique dans LES NORMANDS AU BOUT DU MONDE. On fait connaissance avec Enzo, un jeune athlète Normand originaire de Marigny le Lozon. Il est parti vivre une expérience sportive hors du commun aux États-Unis. Il est actuellement dans l’IOWA, à la Drake University.

Malgré beaucoup de similitudes culturelles entre l’Europe et les Etats unis, Enzo souligne quand même d'importantes différences dans le mode de vie Américain.

La première chose qui l’a surpris, c’est les horaires des repas. On mange très tôt aux Etats unis, et on pratique généralement le « snacking » : le fait de grignoter entre les repas.

Autre chose qu’il a appréciée à son arrivée, le côté très chaleureux et accueillant des Américains. Dès qu’il annonce qu’il est français, les gens sont enthousiasmés. Ils adorent Paris, la tour Eiffel mais aussi notre belle Normandie.

Il n’y a pas vraiment de barrière sociale dans son nouveau pays, et on lie connaissance très facilement. Selon lui ces comportements contrastent avec la France.