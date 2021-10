Enzo, un jeune athlète Normand aux Etats Unis

Aujourd’hui direction le cœur de l’Amérique dans LES NORMANDS AU BOUT DU MONDE. On fait connaissance avec Enzo, un jeune athlète Normand originaire de Marigny le Lozon. Il est parti vivre une expérience sportive hors du commun aux États-Unis. Il est actuellement dans l’IOWA, à la Drake University.

Pour conclure cette rencontre avec Enzo, il partage avec nous son idée de raconter son aventure Américaine sur les réseaux sociaux.

Il commence par poster des petites vidéos sur TikTok pour s’amuser des différences entre le mode de vie Français et Américain. Et ses publications suscitent un très fort engouement avec plusieurs dizaines de milliers de vues dès la première vidéo. Il s’est donc pris au jeu et s’amuse à perfectionner son contenu. Ça reste une distraction car comme il le dit lui-même, il n’est pas venu aux Etats unis pour faire des vidéos.