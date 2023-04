La Ferme du refuge : une reconversion formidable !

On peut y manger, dormir et découvrir la nature !

Gaelle et Sylvain de la Ferme du Refuge

Ils se sont lancés ensemble en 2020 !

Gaelle et Sylvain Hamon ont ouvert la Ferme du Refuge à Fontenermont, entre Vire et Villedieu les poêles. Une totale reconversion pour ces 2 normands qui proposent maraichage, couchage à la ferme et visite des espaces naturels.

Gaelle nous en dit plus au micro France Bleu Normandie.