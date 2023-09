Vivez au rythme d'Off-courts à Trouville sur mer !

Du 1er au 9 septembre 2023 !

24eme édition du festival de courts métrages à Trouville sur mer !

Sa vice-présidente, Mélanie Soufflet nous rappelle pourquoi ce lien avec le Québec, dans ce festival qui veut ouvrir au grand public les coulisses du cinéma.

Ateliers, villages, concerts et bien sûr projections ! Et en plus c'est Gratuit !

loading