Faire de l'accrobranche en Auvergne

Créé en France en 1989, l'accrobranche, permet de coordonner ses gestes, gérer son stress et développer ses 5 sens, et tout ça en pleine nature.

L'accrobranche expliqué par les p'tits bougnats

L'accrobranche, c'est un parc dans une forêt avec des parcours. Pendant qu'on monte, on a différents défis: passer sur un pont de singe, de l'escalade avec des prises pour monter en haut d'un mur et redescendre et le parcours se finit par une grande tyrolienne.

Les parcours ont différentes couleurs qui indiquent le niveau de difficulté. Plus c'est en hauteur dans les arbres, plus c'est des niveaux compliqués.

Il y a un équipement: une sangle, un casque, un harnais, des crochets pour s'accrocher à la ligne de vie. Tu dois t'accrocher à la ligne de vie à chaque obstacle pour faire le parcours en toute sécurité.

C'est très dangereux mais quand on fait attention c'est super bien!

très important, il faut s'accrocher à la ligne de vie à chaque activité © Getty - Imgorthand

Les parcours en Auvergne

Pour grimper dans les arbres en Auvergne, et testez vs talents d'accrobrancheurs, vous n’avez que l’embarras du choix. Les parcours aventure ne manquent pas. Il en existe pour tous les âges et tous les niveaux.

Dans le Puy de Dôme

Dans l'Allier

Parmi les défis à réaliser sur votre parcours, monter un mur en filet © Getty - Imgorthand

Dans le Cantal

En Haute- Loire

Plus le parcours est en hauteur dans les arbres, plus le niveau est difficile © Getty - stock_colors

L'accrobranche, c'est pas compliqué, il suffit de garder son calme et d'avoir un peu d'équilibre... Allez courage!