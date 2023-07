Faire de la montgolfière en Auvergne

La montgolfière est un merveilleux moyen de découvrir notre belle région ! ! Décollage tôt le matin ou en soirée. Bien calés dans la nacelle, laissez-vous bercer par le doux bruit des bruleurs et admirez la beauté des paysages, les lacs, les volcans, un panorama à couper le souffle

Le fonctionnement d'une montgolfière, vu par les p'tits bougnats

C'est comme un parachute, mais en plus gros. Tu n'es pas attaché, tu es dans un petit panier de mémé.

C'est quelque chose de chaud qui fait monter le ballon de la montgolfière. C'est des flammes ou ils mettent des petits radiateurs dans la montgolfière.

On dirige en tirant sur des cordes. La montgolfière ça bouge pas, si tu veux monter, il faut mettre plus le feu et si tu veux descendre, moins de feu.

Il ne faut pas en faire en hiver car s'il y a de la grêle, ça peut trouer le ballon de la montgolfière. Si le ballon se perce, ben tu tombes d'un coup!

Préparation au décollage de la nacelle, joliment appelée "petit panier de mémé" par les p'tits bougnats © Radio France - Valérie Pocheveux

Pour tester cette expérience inoubliable, plusieurs adresses en Auvergne

Dans le puy de Dôme

Dans l'Allier

Les montgolfières du Val d’Allier à Bellerive sur Allier

Dans le Cantal

Voler en Montgolfière à Saint Simon

En Haute-Loire

Le brûleur et sa flamme, pour réchauffer l'air contenu dans l'enveloppe de la Montgolfière © Radio France - Valérie Pocheveux

Bon à savoir:

Un vol en montgolfière dépend de la météo. Ce n’est que la veille voire l’avant-veille que vous savez si vous volerez ou non.

Les décollages ont lieu le matin au lever du jour ou le soir au crépuscule. Les conditions thermiques sont optimum à ces moments. Vous aurez aussi de belles lumières et les paysages seront magnifiques.

Le vol dure environ une heure, mais il faut compter 3 heures en tout avec la préparation et le retour vers le lieu de décollage.

Vous aimez l’Auvergne les pieds sur terre, vous l’adorerez vue du ciel!