Les châteaux d'Auvergne

Vous rêvez de la vie de château? Vous aimez l'histoire? Suivez les p'tits bougnats à la découverte des châteaux d'Auvergne. Et oui, notre région n'est pas qu'un pays de volcans, elle compte aussi plus d'une centaines de châteaux de tous styles et de toutes époques .

Les p'tits bougnats au château de La Bâtisse à Chanonat dans le Puy de Dôme