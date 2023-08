Les dinosaures en Auvergne

Il y a une vingtaine de millions d'années des dinosaures vivaient dans notre région. Aujourd'hui, les seuls dinosaures que l'on peut encore voir en Auvergne, sont les oiseaux.

Les dinosaures pourraient-ils revenir en Auvergne? L'avis des p'tits bougnats

Les vieux dinosaures ne reviendront plus

Les scientifiques peuvent les faire revenir, mais, ls ne vont pas le faire parce que c'est trop dangereux. Les dinosaures pourraient nous tuer.

Là, on s'en passe très bien des dinosaures. Pour moi ça sert à rien du tout.

Au fil du temps, le dinosaure va s'habituer, ça veut pas dire qu'il va forcément nous manger. On ne sait pas.

C'est bien le problème !! On ne sait pas !! Alors dans le doute, si on se contentait de les observer dans les musées... non?

Traversez la vallée des dinosaures au parc Paléopolis à Gannat dans l'Allier - @Paléopolis

Voir des dinosaures en Auvergne

Dans l'Allier c'est à Gannat que vous aurez tout loisirs d'admirer ces p'tites bêtes. Le parc Paléopolis vous propose des ateliers, fouilles et animations pour petits et grands. Mais surtout promenez-vous dans la vallée des dinosaures et approchez des Tyrannosaures et autres tricératops. Attention, reconstitués en taille réelle, certains sont même animés....

A ne pas manquer à Paléopolis: FESTIPAL , 3ème édition du festival de la paléontologie jeudi 10 et vendredi 11 août 2023; Animations, fouilles, jeux, quiz, maquillage, tatouages éphémères, tables rondes, jeu apéro, repas et concert pour toute la famille

En Haute-Loire, rendez-vous au musée de paléontologie de Chilhac pour découvrir les mammouths méridionaux et mastodontes d’Auvergne. Tous les fossiles exposés ont été retrouvés sur la commune. Une vidéo vous explique l'importance et l'histoire du site de paléontologie de Chilhac

Un mastodonte © Getty - Nastasic