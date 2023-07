C’est vrai ça, si nous auvergnats, on n’a pas la recette de la potion magique c’est qu’elle n’existe pas !

Les gaulois vus par les p'tits bougnats

Je les vois plein de boue, tout sales. Ils prennent quasi pas leur douche.

Avec des grandes barbes

Avec des tresses

Comme dans Astérix, avec un casque avec des cornes, des barbes et des moustaches

Et la potion magique?

Il n'y avait pas de potion magique

Ils avaient peut-être des potions mais pas magiques. Les druides faisaient des potions à boire avant les combats, mais c'était pas magique. C'était juste pour leur donner des forces.

Oui il n'yavait pas franchement de potion magique, parce que nous, on serait les premiers à le savoir parce que c'était en Auvergne. S'il y avait eu une potion magique, il y aurait bien quelqu'un qui aurait le secret de la potion entre ses mains!

C’est vrai ça, si nous auvergnats, on n’a pas la recette de la potion magique c’est qu’elle n’existe pas !

Moustaches, barbes, pas très propres....A quoi ressemblaient les gaulois? © Radio France - Valérie Pocheveux

Tout savoir sur les Gaulois en Auvergne

Le musée de Gergovie dans le Puy de Dôme

Pour en savoir plus sur la vie des gaulois et Vercingétorix, il suffit de grimper sur le plateau de Gergovie, et de pousser les portes du musée archéologique de la bataille . Exposition, vidéos et animations retracent la célèbre bataille entre César et Vercingétorix.

Profitez aussi des nombreuses animations estivales:

César à Gergovie : Exposition temporaire jusqu'au 17 septembre 2023

: Exposition temporaire jusqu'au 17 septembre 2023 Visite guidée; Gergovie au cœur de la Bataille tous les jours jusqu'au 03 septembre 2023

tous les jours jusqu'au 03 septembre 2023 Visite guidée; Gergovie, la citée gauloise pas à pas, tous les mercredis à 10h jusqu'au 30 août 2023

tous les mercredis à 10h jusqu'au 30 août 2023 Parcours-enquête en famille, dans les pas des archéologues de Gergovie, tous les jeudis à 10h jusqu'au 31 août 2023

tous les jeudis à 10h jusqu'au 31 août 2023 L'archéobus, itinéraire en terre arverne, tous les dimanches de 09h à13h jusqu'au 27 août 2023

tous les dimanches de 09h à13h jusqu'au 27 août 2023 Escape Game vendredi 28 juillet et 25 août 2023 à 20h

vendredi 28 juillet et 25 août 2023 à 20h Parcours d'orientation à énigmes vendredi 28 juillet et 04 août 2023

vendredi 28 juillet et 04 août 2023 Gergovie, visite au crépuscule vendredi 11 août 2023

Le musée archéologique de la Bataille sur le plateau de Gergovie © Radio France - Valérie Pocheveux

L'Oppidum de Corent dans le Puy de Dôme

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’oppidum de Corent . Vous y verrez au les traces d'un sanctuaire et d'une véritable ville gauloise fondés par les Arvernes. Le site est en accès libre. La signalétique et les vidéos accessibles sur smartphones permettent d'imaginer la ville gauloise de Corent.

Animations durant l'été:

Visite guidée, Corent quand les gaulois vivaient en ville, tous les dimanches à 16h30 jusqu'au 03 septembre 2023

tous les dimanches à 16h30 jusqu'au 03 septembre 2023 Viste théâtralisée humoristique, vivre comme des Gaulois, et si c'était l'avenir? vendredi 18 août 2023 à 18h30

vendredi 18 août 2023 à 18h30 Balades archéo-vigneronnes, jeudi 03 août 2023 à 16h30

Le musée Bargoin à Clermont-Ferrand

Les objets issus des fouilles du plateau de Corent sont exposés au musée Bargoin de Clermont-Ferrand . Le musée propose 2 départements; l'archéologie et les textiles. La partie textiles est fermée cet été pour laisser place à l'exposition: Le temps de la méridienne, 5000 ans d'histoire sous l'autoroute A75

Le musée de la céramique de Lezoux dans le Puy de Dôme

Direction le musée de la céramique de Lezoux pour découvrir les objets d’une famille gauloise. Lezoux a été un des plus grands centre de production de céramique de l'Empire romain. Visite tous les jours sauf le mardi.

Le temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme © Radio France - Nicole Bernardin

Au sommet du Puy de Dôme

Le temple de Mercure est le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule romaine. A découvrir, maquettes, films, copies d'objets issus des fouilles

N’hésitez pas, d’ailleurs, à participer à la visite humoristique "le culte de Mercure" entre histoire et théâtre, dimanche 20 août et samedi 02 septembre 2023 . D’une durée d’1 h, l’inscription se prend directement à l’espace temple de Mercure.

