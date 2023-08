Une région se découvre aussi avec les papilles. Cela tombe bien en Auvergne nous avons un grand nombre de spécialités. Profitez donc de votre été pour les déguster.

Les spécialités auvergnates conseillées par les p'tits bougnats

"L'aligot, c'est le fromage et la pomme de terre qui sont mélangés et je peux vous dire que c'est trop bon!" - Un p'tit bougnat

S'il vous reste un petit creux, goûtez aussi au chou farci, au pounti, aux tripoux, aux lentilles du Puy ou de Saint Flour, à la potée auvergnate, aux fromages, à la charcuterie, aux cornets de Murat, aux bourriols ou encore à la moutarde de Charroux.

Quelques recettes auvergnates pour prolonger les vacances.

Où déguster

Pour déguster toutes ces spécialités, rendez-vous chez nos producteurs et artisans locaux.

N'hésitez pas aussi à pousser la porte d'un des restaurants des Toques d’Auvergne . Constituée de 50 cuisiniers répartis dans toute la région, l'association a pour objectif de vous faire découvrir la gastronomie auvergnate de façon innovante.

Un conseil, ne quittez pas l'Auvergne sans avoir goûté à la truffade !!!

Ne quittez pas l'Auvergne sans goûter à la truffade! - Muriel Bacin

La truffade est le plat emblématique de notre région. Et bien non, il n’y a pas de truffe dans la truffade ! Des pommes de terre coupées en rondelles, de la tomme fraiche, ail, sel, poivre, vous accompagnez de jambon de pays et de salade. Hummmm!!! et il n'y a pas de saison pour en manger!!!

Et voici la recette proposée par Jean Nolan: l'attiéké, spécialité de Côte d'Ivoire

La recette de l'attiéké de Jean Nolan © Radio France - Christophe Barbot

Ingrédients pour 3 personnes :

Attieké (semoule de manioc précuit) : 300g

1 échalote

2 tomates

5 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 pincée de sel, 1 pincée de poivre.

Recette :

Découper finement l'échalote et les tomates. Faire chauffer l'attieké : soit au micro-onde (2min), soit à la vapeur (10min)

Mélanger le tout dans un saladier. Ajouter l'huile d'olive, le sel et le poivre, et mélanger bien pour obtenir des grains détachés.

Ce plat s'accompagne très bien avec du poisson de la viande, de la volaille.

Bon appétit!