L'eau élément indissociable de notre région: Lacs, rivières, sources et bien sûr thermalisme. Avec ses 10 stations thermales, 3 dans l’Allier, 6 dans le Puy de Dôme et 1 dans le Cantal, l’Auvergne est l’une des premières destinations pour les cures en France.

On y soulage différentes pathologies : rhumatologie, troubles digestifs, voies respiratoires et on s’occupe de vous. Parmi les plus célèbres, l’incontournable, Vichy, la Reine des villes d’eaux, qui à son apogée dans les années 1930, accueillait 130 000 curistes par an ou encore Chaudes Aigues : la plus chaude d’Europe, avec une eau à 82°C.

Les villes d'eaux d'Auvergne

Allier

Vichy : 9 sources et 3 établissements thermaux.

Néris les Bains : Etablissement aux eaux riches en minéraux avec des vertus relaxantes.

Bourbon l'Archambault : établissement thermal, propose aussi des formules bien être.

Puy de Dôme

Royat : Un établissement thermal et un établissement spécialisé dans les soins "bien être"

Châtel-Guyon : ville thermale "Belle époque" avec un établissement thermal

Le Mont Dore : Établissement thermal classé monument historique.

La Bourboule : Grands Thermes situés sur les bords de la Dordogne

Châteauneuf les Bains : établissement thermal niché en pleine nature

: établissement thermal niché en pleine nature Saint-Nectaire : sources chaudes et froides, ancienne station thermale. Aujourd'hui espace aqualudique.

Cantal

Chaudes Aigues : Une trentaine de sources dont la source du Par à 82°C, un établissement thermal

Tout savoir sur l'Auvergne thermale

Prenez le temps de flâner dans ces villes riches en histoire et patrimoine. Admirez thermes, palaces, villas, et profitez des nombreuses animations estivales.

Pendant ces vacances un seul mot d’ordre, détendez-vous !

Les thermes de Bourbon l'Archambault dans l'Allier © Radio France - Emmanuel Moreau

Des visites à ne pas manquer

Visite guidée des thermes du Mont Dore tout l'été

Visite commentée à Châtel-Guyon: Flânerie thermale , les vendredis à 15h

Les p'tits bougnats ont goûté l'eau thermale de Vichy et visiblement elle n'a pas été à leur goût!!!

C'est pas bon. Elle pue le poisson pourri. Je trouve qu'elle a un goût, c'est affreux

C'est pas super bon et c'est chaud un peu

C'est un petit peu chaud et un peu salé

Oui c'est bizarre et c'est pas bon du tout

Apparemment si tu bois de l'eau de Vichy, c'est bon pour les intestins

Les sources de Vichy sont des eaux minérales naturelles gazeuses. Elles sortent de terre, chaudes. La plus connue est la source Célestins. L'eau de Vichy est utilisée en cure de boisson et en soins: bains, douches, piscine.

Les vertus de l'eau de Vichy sont connues depuis l'époque romaine. Mais c'est la Marquise de Sévigné, venue en cure en 1676 et 1677, qui la rend célèbre. Au XIXè siècle Vichy est une station thermale à la mode. La venue de Napoléon transforme la ville avec la construction de palaces, parcs et casino. De 40 000 curistes en 1900, la ville accueille plus de 130 000 par an en 1930.

Le meilleur moyen de vous faire une opinion, est d'aller à Vichy la goûter par vous-même!