Les volcans d'Auvergne

L'Auvergne est le pays des volcans par excellence, avec le plus grand volcan d’Europe dans le Cantal et la chaine des Puys dans le Puy de Dôme. Impossible de venir en Auvergne sans les explorer! Suivez les p'tits bougnats pour une journée explosive à la découverte des volcans d'Auvergne.

Le massif cantalien, le plus grand stratovolcan d’Europe.

Le massif cantalien est le plus ancien des géants d'Auvergne. Il est composé d'un seul volcan de 70 km de diamètre, soit 2 700 km2, dont le point culminant est 1885 m.

Parmi les sommets cantaliens les plus célèbres: le Puy Mary, le plomb du Cantal, le plus élevé du Cantal avec 1855m, le puy Griou ou encore le puy Chavaroche...

Renseignements sur les randonnées et activités dans le massif cantalien aux maisons de site du puy Mary Volcan du Cantal

Le massif cantalien, le plus grand stratovolcan d'Europe © Radio France - Valérie Pocheveux

La chaine des Puys dans le Puy de Dôme

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle compte environ 80 volcans!!!

Pour découvrir la chaine des Puys, montez donc au sommet du célèbre Puy de Dôme, vous aurez ainsi un magnifique panorama à 360° sur toute la chaine: le Pariou, le puy de la vache, de Lassolas, le puy de Côme, le Puy des gouttes... jusqu’au massif du Sancy.

Pour monter au Puy de Dôme:

Le panoramique des Dôme , train à crémaillère qui vous emmènera au sommet à 1 465 mètres d’altitude en 15 minutes.

train à crémaillère qui vous emmènera au sommet à 1 465 mètres d’altitude en 15 minutes. le chemin des muletiers, départ au col de Ceyssat , comptez environ 45 minutes suivant votre allure pour accéder au sommet et un peu moins pour redescendre. Départ possible aussi de la maison du site près du panoramique, environ 1h30 pour accéder au sommet. Retour possible en panoramique des Dômes.

départ au col de Ceyssat comptez environ 45 minutes suivant votre allure pour accéder au sommet et un peu moins pour redescendre. Départ possible aussi de la maison du site près du panoramique, environ 1h30 pour accéder au sommet. Retour possible en panoramique des Dômes. le chemin des chèvres, au départ au col de Ceyssat, ou à la maison du site, près du panoramique des Dômes. L'ascension par le chemin des chèvres vous permettra de réaliser une belle randonnée entre 03h30 et 05h suivant le parcours choisi.

Parmi les sommets les plus célèbres du Puy de Dôme: l'incontournable Puy de Dôme, le puy de Pariou dans lequel on ne peut désormais plus descendre, le puy de Sancy le plus élevé d'Auvergne avec ses 1885 mètres...

Pour en savoir plus , consultez le site du parc naturel régional des volcans d'Auvergne.

Vue du sommet du puy des Gouttes sur le Puy de Dôme, et le volcan de Lemptégy © Radio France - Valérie Pocheveux

Pour un aperçu plus scientifique et ludique

Rendez-vous au cœur du volcan de Lemptégy ou au parc Vulcania près de Clermont-Ferrand.

Le volcan de Lemptégy

Plongez au cœur d'un véritable volcan: visite guidée, attractions et le soir, vivez le Réveil du Volcan avec effets visuels et sonores.

En petit train ou à pieds, descendez au cœur du volcan de Lemptégy dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

À lire aussi Découvrez l'Auvergne: le volcan de Lemptégy

Le parc Vulcania

Ateliers, expériences explosives, films et animations vous feront vivre le réveil des géants d’Auvergne. Préparez-vous pour une expérience forte en émotions !!

Nouvelle attraction à découvrir dès le 08 juillet 2023: la piste de Vulcain . Ne manquez pas les soirées de l'été de Vulcania.

Le 11 juillet 2023, le Parc Vulcania sera le site de départ de la 10ème étape du Tour de France : Vulcania-Issoire.

Découvrez les volcans en vous amusant à Vulcania dans le Puy de Dôme © Radio France - Jean François Pujante

Que faire si les volcans d'Auvergne venaient à se réveiller? Les solutions originales des p'tits bougnats.

Monter dans un hélicoptère pour observer les coulées de lave

Prendre un billet pour n'importe quel pays

Aller dans une rivière car la lave ne doit pas aller dans l'eau

Appeler Thomas Pesquet pour monter avec lui dans la fusée