Les avantages du vrac

Acheter en vrac, réduit les emballages inutiles et évite le gaspillage car on ne prend que la quantité dont on a besoin. Pour cela on utilise ses bocaux, ses bouteilles, des sacs en tissus ou les sachets réutilisables proposés en magasin.

Des adresses en Auvergne

En Auvergne, de nombreuses boutiques et certains supermarchés vous offrent la possibilité d’acheter en vrac

A souligner la belle initiative de "l’Auvergne en Vrac "à Riom qui, en plus de son magasin, fait une tournée sur les marchés de la région avec son camion itinérant. Chamalieres, Champeix, Chanonat, Orcines vous ne pouvez pas le manquer. Suivez la tournée de l'Auvergne en Vrac sur Facebook.

Apportez vos bocaux, vos boites ou sachets et servez-vous de la quantité que vous voulez. Le vrac, c'est pas compliqué! © Getty - Nathalie Dupont

Le vrac vu par les p'tits bougnats

On ne peut pas tout acheter en vrac, par exemple on ne peut pas prendre que 8 feuilles de salade

Pour les liquides, il suffit d'apporter ses bouteilles

On peut prendre la quantité qu'on veut donc c'est peut-être moins cher

Pas de gaspillage

Cela réduit les emballages, donc ça pollue moins