Le papier cadeau

"Moi j'trouve que ça sert un peu à rien le papier. Tu te forces à faire un beau papier, alors qu'au final il va arriver à la poubelle ! - Une p'tite bougnate

Et oui, en France, 20 000 tonnes d’emballages finissent chaque année à la poubelle ! Et attention, les papiers cadeaux plastifiés et brillants ne se recyclent pas !

Voici donc quelques solutions pour le Père Noël et ses lutins :

Utiliser du papier kraft recyclable, des boites en fer ou en carton récupérées, ou encore apprendre le Furoshiki. Cette technique d’emballage avec du tissu est très utilisée au Japon.

2 adresses auvergnates pour que le Père Noël s'initie au Furoshiki

My green little life à Lapalisse dans l'Allier

à Lapalisse dans l'Allier L’association JANA (Japon Auvergne -Nippon Auvergne) à Clermont Ferrand.

Le furoshiki, une technique japonaise pour emballer ses cadeaux © Getty - Evgeniia Siiankovskaia

Les bonnes idées des p'tits bougnats

Ouvrir délicatement son emballage pour pouvoir le réutiliser

Emballer ses paquets dans des tee-shirts, des plaids, des couettes

Cacher les paquets dans la maison sans les emballer

Emballer les paquets avec du tissu

Emballer les paquets dans un carton recyclé que l'on peint

Utiliser un seul gros carton et y placer tous les cadeaux