Les fruits et légumes sur la table du réveillon

Acheter des produits locaux et de saison évite les serres surchauffées et les longs transports pour les acheminer jusqu'en Auvergne. C'est bon pour la planète et pour la santé !

Les fruits et légumes de saison pour les fêtes

Les fruits

Les clémentines

les pommes

Les poires

Les châtaignes

Les kiwis

Les légumes

Les pommes de terre

Les carottes

Les choux

Les poireaux

Les navets

les betteraves

Les topinambours

Les panais

Les courges

Les radis

Les épinards

Quels légumes sur votre table de réveillon? © Getty - Charlotte Lake

Trouver des fruits et légumes de saison en Auvergne

Vous pouvez acheter des fruits et légumes de saison en circuits-courts chez tous les producteurs locaux. France Bleu Pays d'Auvergne vous en présente tous les matins à 7h55.

Liste des producteurs locaux avec la chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes : Puy de Dôme - Allier - Cantal - Haute-Loire

Rendez-vous aussi sur les marchés. Ils sont nombreux dans notre région : Billom, Champeix, Riom, Vichy, Clermont-Ferrand, Aubière, Cusset, Blesle, Ambert, Besse.... Il y en a un forcément près de chez vous.

Cueillez vous-même chez le producteur, comme chez Popopopomme à Saint Floret dans le Puy de Dôme, où vous pouvez récolter vos pommes.

Réserver ses paniers de légumes dans une AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne). Il en existe 22 dans le Puy de Dôme, 7 dans l'Allier, 3 dans le Cantal et 6 en Haute-Loire.

La ruche qui dit oui! vous propose des produits locaux en Auvergne avec 2 adresses, dans le Puy de Dôme et en Haute-Loire.

Le magasin Bio Massif à Besse et Saint-Anastaise vous propose un point de vente de produits 100% bio et locaux issus de producteurs installés autour du massif du Sancy

Pour vous aider à trouver une adresse près de chez vous, le conseil départemental du Puy de Dôme a référencé les producteurs et lieux de vente du département.

Les solutions des p'tits bougnats

Planter des arbres à fruits dans son jardin

Avoir un pouvoir magique et emmener les fruits directement au magasin

Obliger les supermarchés à avoir une ferme à côté pour faire pousser les fruits et légumes

faire pousser les fruits et légumes dans les magasins, comme ça on les cueille soi-même !