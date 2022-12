Privilégier le vélo à la voiture

Et si cette année, on laissait la voiture au garage?

Pour de petits trajets, nous optons souvent pour la voiture. C'est décidé en 2023, on change ses habitudes. A nous le vélo, la trottinette et la marche. C'est bon pour la planète et notre santé !

"Le mieux c'est à pied. Si on fait à vélo, pour fabriquer le vélo, il faut une usine pour fabriquer les parties du vélo. La trottinette, pareil. Alors que les pieds, il n'y a pas une usine qui va nous fabriquer les jambes !" - Un p'tit bougnat

Les avantages de laisser sa voiture au garage

Le vélo est économique : pas de carburant, pas de parking, pas d’assurance.

Et on va aussi vite : En ville, un vélo roule en moyenne à 15km/h et une voiture à 14 km/h. Il est donc souvent plus rapide, en ville, de se déplacer à vélo plutôt qu’en voiture.

Mais surtout le vélo ou la marche, c'est bon pour votre santé et pour la planète car aucune émission de CO2.

D’ici 2018, 365 km de pistes cyclables devraient d'ailleurs être aménagées dans la capitale auvergnate.

🚴 Services de location de vélos en ville en Auvergne 🚴

Si vous ne possédez pas de vélo, de nombreuses villes de la région vous propose de la location soit en libre service, soit à la journée.

Venez nous voir en vélo, la piste cyclable à Clermont-Ferrand passe juste devant la radio! © Radio France - Emamnuel Moreau

Pour les adeptes de la trottinette

Sawatt rue du port à Clermont-Ferrand vous propose la location de trottinettes électriques, et réparation.

Que ce soit en vélo ou trottinette, n’oubliez pas de bien vous équiper : Portez un casque et des vêtements réfléchissants. Et surtout respectez le code de la route !

🚲Coté ateliers 🚲

Vélo-Cité63, atelier d'auto réparation à Clermont-Ferrand

Un guidon dans la tête, atelier d'auto réparation à Clermont-Ferrand

La roue tourne, atelier d'auto réparation à Clermont-Ferrand

Vely.cc, service de réparation de cycles à domicile sur Clermont-Ferrand et environs

CyclAmbul, atelier mobile de réparation à Clermont et ses environs

L'Atelier du Biclou, service de réparation sur Clermont-Ferrand et alentours

Be Cycles, magasin à Clermont-Ferrand

Cyclable, magasin à Clermont-Ferrand

Re-Cycle 63, atelier auto-réparation à Riom

Les ateliers de remise en selle, association Avenir à Issoire

L'atelier du vélo, réparation de vélos à domicile à Sauvagnat-Sainte-Marthe dans le Puy de Dôme

Gabicyclette, atelier mobile de réparation à Vichy

Eric Cycles, magasin à Vichy

Le comptoir du cycliste, magasin à Cusset

La cabane à vélo, magasin à Abrest

Cyclo Recyclo, atelier d'auto réparation à Yzeure

Brulhet Cycles, magasin à Montluçon

Alaphilippe Bike Store, magasin à Montluçon

Les solutions des p'tits bougnats

Aller à l'école en vélo, trottinette ou à pieds

Avoir des pistes cyclables pour circuler en toute sécurité

Avoir des ailes pour voler dans les airs et arriver en 2 secondes !